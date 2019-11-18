Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması
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Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

6 saat önce

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan zanlı hakkında savcılığa şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Kocaeli'deki

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan zanlı hakkında savcılığa şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet A. hakkında, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu üyelerince şikayette bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu akşam gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'lilere ağır hakaret ettiği gerekçesiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan Mehmet A'dan, İl Başkanı Ellibeş ile teşkilat üyeleri şikayetçi olacaktır. Başkanımız Ellibeş, beraberinde il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri yarın saat 10.00'da, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek, şikayet dilekçelerini teslim edecek."

Ellibeş'in, adliye önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı da kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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