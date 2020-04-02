Kocaeli'deki hastanenin tramvay hattı yapımının bakanlık tarafından üstlenilmesi - Son Dakika

Kocaeli'deki Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesiyle "devir konusundaki en önemli aşamanın gerçekleştirildiği" bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tramvay hattının proje inşasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Hattın yaklaşık maliyetinin 300 milyon lira öngörüldüğü belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın Bakanlığımıza devri konusundaki en önemli kısmı hallettik. Bu devir işlemi henüz bitmedi. Meclis kararı gibi işlemlerimiz var ama büyük bir kısmı, önemli kısmı halledilmiş oldu. Bu konuda bize yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."