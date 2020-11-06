Kocaeli'deki hırsızlık olaylarının şüphelileri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'deki hırsızlık olaylarının şüphelileri İstanbul'da yakalandı
06.11.2020 11:23
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 evde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan 4 hükümlü İstanbul'da gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 evde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak aranan 4 hükümlü İstanbul'da gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Cami Mahallesi'nde 29 Ekim'de 3 farklı ikametten bir miktar nakit para ve 115 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kimliği belirlendi.
Şüphelilerin İstanbul'da olduğunu tespit eden polis, benzer suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.G. ve M.G. ile benzer suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K. ve M.E'yi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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