Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı

25.04.2022 21:06
Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı

Kocaeli'de yaklaşık 8 bin kişi 2 bin 600 metrelik iftar sofrasında buluştu.

Kocaeli'de yaklaşık 8 bin kişi 2 bin 600 metrelik iftar sofrasında buluştu.

Büyükşehir Belediyesince, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nın 1300 metrelik bölümüne karşılıklı masa kurularak iftar sofrası oluşturuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, İl Müftüsü Sinan Cihan'ın da katıldığı iftarda, yaklaşık 8 bin kişiye çorba, kavurma, pilav ve tatlı dağıtıldı.

İftarın ardından çocuklar için Hacivat-Karagöz, meddah ve çeşitli sahne gösterileri sunuldu.

Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı
Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı
Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı
Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı
Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı

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Cumhuriyet, Kocaeli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'deki iftar programına yaklaşık 8 bin kişi katıldı - Son Dakika
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