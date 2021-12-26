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Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.12.2021 11:40
Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkolün ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün ilçedeki bir araçta yapılan aramada, 26 kolide 104 bidonda 520 kilogram etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'deki kaçak etil alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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