Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yeri ile İzmit ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 480 şişe kaçak içki bulundu.

Gözaltına alınan Y.B, S.B. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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