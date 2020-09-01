Kocaeli'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik dün Gebze ve Çayırova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda alüminyum folyoyla kaplanmış plastik peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ve bir ruhsatsız tabanca bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler D.Ş, E.D. ve M.A.C, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.