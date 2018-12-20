Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Kaçırma ve Darp İddiası

Kocaeli'deki Kaçırma ve Darp İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi zorla kaçırıp yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'deki Kaçırma ve Darp İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi zorla kaçırıp yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama", "tehdit" ve "gasp" suçlamalarıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen M.E.D. (23), C.B. (24), Y.D. (21) ve Y.T'nin (23) savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden M.E.D, C.B. ve Y.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G'nin (31), Kirazlıyalı'da ormanlık alana zorla götürülüp başından yaralanması iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

O.G. ile daha önceden husumeti bulunduğu ifade edilen M.E.D. ve beraberindeki C.B, Y.D. ve Y.T'nin olayın şüphelisi olduğunu belirleyen polis, şahısları İzmit'te gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:55 Kaynak: AA

Kocaeli Adliyesi, Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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