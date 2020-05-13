Kocaeli'deki kamu kurum ve kuruluşlarında yazlık kıyafet uygulamasına geçilecek - Son Dakika

Kocaeli'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli memur, geçici personel ve hizmetlilerin yazlık kıyafet uygulaması 15 Mayıs'ta başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'tan itibaren bürolarda görevli kadın ve erkek personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği ve bu konudaki 26 Mayıs 2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/14 sayılı genelgeye uygun kılık-kıyafetle çalışabilecek.



Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak.