Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Geçen hafta R.K'nin 2 bin 400 lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı sonrası çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen S.A, M.P. ve H.Ö'nün İstanbul'da olduğunu tespit etti.
İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, savcılık kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'deki kapkaç şüphelileri İstanbul'da yakalanarak tutuklandı - Son Dakika