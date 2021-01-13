Kocaeli'deki kapkaç şüphelileri İstanbul'da yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Geçen hafta R.K'nin 2 bin 400 lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı sonrası çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen S.A, M.P. ve H.Ö'nün İstanbul'da olduğunu tespit etti.

İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, savcılık kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.