Kocaeli'deki karantina yurdunda kalanlar sahura manilerle kaldırıldı - Son Dakika

Yurtlarda kalan vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 24 Nisan'da Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, davul eşliğinde sahur için uyandırıldı.

Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta vatandaşlar, sahura davul eşliğinde söylenen manilerle kaldırıldı.

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