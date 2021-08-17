Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi aksesuar olarak kullanılan kılıçla yaralandı.

Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde Kaya K. ile Yunus T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya K, iş yerinde aksesuar olarak bulundurduğu kılıçla Yunus T'ye saldırdı.

Göğsünden yaralanan Yunus T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polise teslim oldu.