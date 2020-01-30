Kocaeli'deki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu'nda otomobilin yağış nedeniyle yavaşlayan kamyona çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Y. idaresindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aninden yavaşlayan Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin Y., eşi Işıl Y. ile H.Y. isimli bebek ve kuzeni Cabbar Yula (25) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cabbar Yula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.



Yula'nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Otomobil sürücüsü Şahin Y.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Cabbar Yula'nın cenazesi Kartepe Emekevler Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emekevler Mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ