Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

07.10.2020 13:39

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de, jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Kocaeli'de, jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Kumru İlçe Stadı'nda, 23 yaşındaki şehit Eyice için cenaze töreni düzenlendi. Eyice'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze nakil aracından alınarak tören alanına getirildi.

Şehidin beraber görev yaptığı arkadaşları, yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada, anne Sezer ve baba İsmail Eyice gözyaşı döktü.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Eyice'nin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Ağcaalantürk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta, görevden dönen jandarma personelini taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs, İlimtepe yolunda rampa inerken freninin tutmaması üzerine sürücünün manevrası sonucu bir otomobile, ardından cami duvarına çarparak durabilmişti. Kazada, aralarında Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin de bulunduğu 8 jandarma personeli yaralanmıştı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 55 gündür tedavisi süren Eyice, dün yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, Kocaeli, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'deki kazada şehit olan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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