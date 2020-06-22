Kocaeli'deki kuvvetli sağanak - Son Dakika

Kocaeli Valiliği, dün akşam üzeri il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale edildiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 18.30 sıralarında il genelinde başlayan aşırı yağış sonucunda Gölcük ve Dilovası'nda sel, su baskını, heyelan ve mahsur kalma olayları yaşandığı ihbarlarına ekipler tarafından anında müdahale edildiği kaydedildi.

Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilen açıklamada, zararların tespiti için çalışmalara başlanıldığı, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında her ne gerekirse yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, yapılan ihbar ve alanda yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gölcük ilçesi Selimiye- Lütfiye- Sofular mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen toprak kayması sonucu yaklaşık 30 araç mahsur kalmıştır. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gölcük İlçesi Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu üzerinde toprak ve taş kayması sebebi ile yol kapanması sonucu mahsur kalan araçlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmış olup yol trafiğe açılmıştır.

Gölcük ilçesi İhsaniye- Ümmiye mahalleleri arasında Kanparalar mevkisinde heyelan sonucu meydana gelen toprak ve taş kayması sebebi ile yol kapanmış olup; mahsur kalan araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmış olup yol trafiğe açılmıştır.

Gölcük İlçesi Karınca Dere mevkisinde su baskını sonucu 8 eve İSU, AFAD, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.

Gölcük İlçesi Kanpara Mahallesi mevkisinde su baskını sonucu 5 eve İSU, AFAD, İTFAİYE ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.

İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi gölet mevkisinde aşırı yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 1940 ve 1964 doğumlu iki şahıs mahsur kaldıkları araziden jandarma personelleri ile sırtta taşınmak sureti ile kurtarılmıştır."

Açıklamada, Dilovası Porland ve TEM Otoyolu yol ayrımı mevkisinde karayolunda su taşkınları nedeniyle yolun kısmen trafiğe kapandığı, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde saat 21.15'de tüm yolların trafiğe açıldığı kaydedildi.

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığınca heyelan ve toprak kayması olan bölgede gece boyunca devriye faaliyetlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, yol kontrolüne ve yoldan geçen vatandaşların uyarılmasına devam edildiği bildirildi.