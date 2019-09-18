Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak
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Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

1 saat önce

Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak, System.String[]

Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)- Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili olacak.

Kocaeli, Gebze, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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