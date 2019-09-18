Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak
1 saat önce
Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:30 Kaynak: AA
Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)- Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili olacak.
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