Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, HDP tarafından 19 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlediği etkinlikte, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.