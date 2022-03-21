Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

21.03.2022 18:50
Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, HDP tarafından 19 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, HDP tarafından 19 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlediği etkinlikte, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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