Kocaeli'deki Okul Müdür Yardımcısının Öldürülmesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde "Eğitimciye Şiddete Hayır" konulu basın açıklaması yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde "Eğitimciye Şiddete Hayır" konulu basın açıklaması yapıldı.





Türk Eğitim-Sen Bozüyük temsilcisi Yunus Güney, Cumhuriyet Meydanında yaptığı açıklamada, şiddetin canlarını fazlasıyla acıtmaya başladığını, her gün bir cinayet ve şiddet haberine tanık olduklarını belirterek, bir meslektaşlarını daha şiddete kurban verdiklerini kaydetti.





Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini anımsatan Güney, şunları ifade etti:





"Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Biz öğretmenler, öğrencilerimiz için varız. En büyük sevinç ve gurur kaynağımız, öğrencilerimizin başarı ve mutluluğudur. Burada Gebze'de yaşanan münferit hadiseler üzerinden öğrencilerimize karşı duyduğumuz sevgi ve sahiplenme hissiyatımızdan kimse şüphe etmesin. Buradan ailelere de çağrıda bulunuyoruz, çocuklarınız, çocuklarımızdır."





Eğitim Birsen Söğüt İlçe Temsilcisi Nevzat Gülcü de 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yaptığı açıklamada, Kuyucu'ya yapılan şiddeti nefretle kınadıklarını belirterek, olayın son olması temennisinde bulundu.

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