Kocaeli'deki Okul Müdür Yardımcısının Öldürülmesi
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Pazaryeri ilçesinde Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından "Eğitimciye Şiddete Hayır" konulu basın açıklaması yapıldı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Pazaryeri
ilçesinde Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından "Eğitimciye Şiddete Hayır" konulu basın açıklaması yapıldı.
Pazaryeri Hükümet
Konağı önünde düzenlenen etkinlikte ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Pazaryeri temsilcisi İslam Özkul ve Türk Eğim-Sen ilçe temsilcisi Tuğba Pemik, tüm eğitim camiasına ve öldürülen öğretmenin ailesine baş sağlığı diledi.
Eğitimcilere yönelik saldırıları kınayan İslam Özkul, "Hayatlarını çocuklarımızın daha iyi olması için vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA
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