Kocaeli'deki Okul Müdür Yardımcısının Öldürülmesi
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Siirt'te program düzenlendi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: AA
'nin Gebze
ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için Siirt
'te program düzenlendi.
Halide Kutlualp Ortaokulunda düzenlenen programda gazeteci Faruk Aksoy
'un öğretmen Kuyucu için yazdığı şiir okundu.
Okul müdürü Erkan Demir
'in Kuyucu ve bütün şehit öğretmenleri anmak için program yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin değerinin farkında. Kendi emekleriyle pankartlar hazırladılar. Biz bu pankartları okulumuzda sergileyeceğiz. Bu şekilde farkındalık oluşturmak istedik." dedi.
Öğretmen Eda Atılgan ise öğrencilerle programı hazırladıklarını kaydederek, "Amacımız ülkemizdeki öğretmenlerin değerini ve önemini anlatmaktır. Öğrencilerimizin bir öğretmenin şehit edilmesine tepkisi ve bunun için anma etkinliğine katılmak istemeleri bizi çok mutlu etti." dedi.
7. sınıf öğrencisi Nurullah Toprak öğretmenlere karşı şiddete 'dur' demek için etkinliğe katıldığını söyledi.
Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı
Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür