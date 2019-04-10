Kocaeli'deki Okul Müdür Yardımcısının Öldürülmesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, Erciş ilçesinde anıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, Erciş ilçesinde anıldı.



Kazım Karabekir İlkokulunda siyah kıyafet giyen öğretmen ve öğrenciler, sıralara Kuyucu'nun fotoğraflarını koydu.



Okul Müdürü Kenan Yıldız, yaptığı açıklamada, okullarda yaşanan şiddete dikkat çekmek istediklerini belirterek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatih Öztürk ise şiddete karşı farkındalık oluşturmak için öğrencilerin siyah kıyafet giyerek Necmeddin öğretmeni andığını dile getirdi.



Öğrenci Ekinsu Elibol da Necmeddin öğretmenin vefatına çok üzüldüklerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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