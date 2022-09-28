Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi

28.09.2022 01:52
Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma kapsamında İzmit ilçesinde tespit edilen 3 adreste arama yaptı.

Ekipler, 15 bin 800 makaron, içi tütün dolu 89 bin 600 makaron, 22 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 140 paket sigara, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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