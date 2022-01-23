Kocaeli'deki Ormanya ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor - Son Dakika

Doğası, yaban hayatı, hobbit evleri ve orman kütüphanesiyle her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlayan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya, kışın da karla kaplı güzellikleriyle misafirlerini karşılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulu Ormanya, 50 türde 571 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl karla yeniden buluşan Ormanya'da ziyaretçiler, üzerleri beyaz örtüyle kaplanan meşe, gürgen ve kayın ağaçları arasında yürüyüş yapıyor.

Ziyaretçilerin sıklıkla gezdiği mekanlar olan hobbit evleri ve orman kütüphanesi de karla hem masalsı bir ortam hem de film sahnelerinden kesitler sunuyor.

Burada zaman geçirerek yaşadıkları anları çektikleri fotoğraf ve videolarla "ölümsüzleştiren" ziyaretçiler, karın ve doğanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

"Ormanya, kar örtüsüyle büyüleyici görüntüye sahip"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'nın yarıyıl tatili dolayısıyla 2 hafta boyunca açık olacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Kartepe'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin, Ormanya'yı da mutlaka ziyaret ettiğini belirten Alioğlu, Ormanya bünyesindeki karavan kampının dolu olduğunu, buranın boşalmasını bekleyen kampçıların da müsait alanda beklediğini bildirdi.

Alioğlu, Ormanya'nın her mevsim çok ziyaretçi ağırlamasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ormanya, doğal yaşam alanı, çocuk hayvanat bahçesi, kamp alanı, yine orman içindeki doğa parkuruyla çok farklı deneyimler sunuyor. O yüzden Ormanya, kar örtüsüyle beraber çok daha büyüleyici görüntüye sahip olmaktadır. Örneğin orman kütüphanemiz şu anda karlar altında ve çok güzel ambiyansta size kitap okuma ortamı sunmaktadır. Hobbit evlerinin bulunduğu alanda yine aynı şekilde masalsı ortamla karşılaşabilir ziyaretçilerimiz.

Yine çocuk hayvanat bahçesinde, atlarımızın özellikle kar keyfini şu anda görebilirsiniz. Doğaseverlerimiz, yaban hayatında kızıl geyiklerin, karacaların bu kar örtüsü altında ne kadar güzel vakit geçirdiklerini görebilirler. Doğaseverleri ayrıca yaban yaşam alanını gözlemlemeleri için bekliyoruz. Bununla beraber 26 kilometrelik doğa parkurumuz var, bu parkurlarda da güvenli şekilde kar yürüyüşü yapabilirler."

"Arap turistler, kar heyecanını burada yaşıyor"

Alioğlu, Ormanya'nın Türkiye'de en fazla ziyaretçi ağırlayan tabiat parkı olduğuna işaret ederek, sömestir döneminde 250 bin ziyaretçi beklediklerini, bu sayının bölgeye gelen turist kafilelerine göre artış gösterebileceğini kaydetti.

Ormanya'nın, karla çok daha farklı görsel şölen sunduğunu dile getiren Alioğlu, şöyle konuştu:

"O yüzden ziyaretçilerimiz hem güvenli hem de ulaşılabilir olduğu için Ormanya'da kar manzarasını izlemeye, kar ortamında oyunlar oynamak için Ormanya'yı tercih ediyor. Ayrıca, özel turlar aracılığıyla Arap ülkelerden gelen kafileler oluyor. Bunlar da yine aynı şekilde kar heyecanını burada yaşıyorlar. Ülkelerinde çok fazla kar göremiyorlar. Ormanya, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük korunan alanı. Yine içerisindeki donanımlarıyla beraber eşi benzeri görülmemiş bir yapıya sahip. Kamp alanımızla, diğer donanımlarımızla büyük turizm destinasyon bölgesi oldu ve büyük katma değer katıyor."

Yarıyıl tatilinde çocukları unutmadıklarını, Ormanya Doğa Okulu kapsamında öğrenciler için doğayla baş başa eğitim alabilecekleri program hazırladıklarını anlatan Alioğlu, çalışkan çiftçiler, orman sanat atölyesi, çevre dedektifleri ve doğa yaşam atölyesine ücretsiz katılmak isteyenlerin, internet sitelerinden kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

"Manzara müthiş, her yer çok güzel"

Sakarya'dan ziyarete gelen Şahin Dereli de Ormanya'yı baharda çok beğendiklerini, karda merak ettikleri için yine geldiklerini belirterek, "Manzara müthiş, her yer çok güzel. Gerçekten çok büyük alana kurulmuş, çok hoşumuza gitti. Kar altında yürüyüş yapacağız, ağaçların güzelliği özellikle çok hoşumuza gitti. 'Karın tadını çıkaralım' dedik, geldik." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan turla gelen Engin Eraslan da çocuklarıyla ilk kez Ormanya'yı gezdiklerini anlatarak, "İlgimizi çekti, güzel bir yer, gayet hoşumuza gitti. Hobbit evleri, bir filmin de çekildiği yermiş. Hayvanat bahçesini de gezeceğiz." dedi.

5. sınıf öğrencisi kızı Simay Eraslan ise Ormanya'yı çok beğendiğini dile getirdi.