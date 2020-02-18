Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede - Son Dakika

Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

17 dakika önce

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede, System.String[]

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine getirildi.

Üzerilerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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