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Kocaeli'deki sağanak

1 saat önce

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımın aksadığı D-100 kara yolundaki trafik normale döndü.

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Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımın aksadığı D-100 kara yolundaki trafik normale döndü.
Öğle saatlerinde Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşanmıştı.
Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen kara yolundaki trafik durma noktasına gelince yolda uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
-Normale döndü
Yağmurun durması ve suların çekilmesi sonrası yolda oluşan çamur, karayolları ekiplerince temizlendi. Belediye ekipleri de alt geçitte kepçelerle temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasını tamamlaması sonrası aksayan trafik normale döndü.
Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Sağanak nedeniyle Eşme Mahallesi'ndeki bazı cadde, ev ve iş yerlerini de su bastı. AFAD ve belediye ekiplerinin buradaki temizlik çalışmaları sürüyor.
Dere aninden taştı
Mahalle Sakini Şenol Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin geliş anını evinden gördüğünü söyledi.
Sağanağın aralıksız bir saat yağmasının ardından yukarı kesimlerden suyun aniden gelerek dereyi taşırdığını ifade eden Kılıç, "D-100 kara yolunu su bastı. Yolun aşağısındaki komşularımın evinin duvarları yıkılmış, bazı evlere de su girmiş. Otoban çalışması olduğu için araçları buraya yönlendirdikleri için trafik zaten yoğundu, afet olunca yoğunluk daha arttı." dedi.
Bir restoranın sahibi Akın Akar da yağmurun aniden bastırması sonucu iş yerine suyun girdiğini belirtti.
İş yerindeki bütün masaların, sandalyelerin, dolapların ve diğer eşyaların su içinde kaldığını dile getiren Akar, "Camiden çıktım iş yerime geldim her yer su altındaydı şoke oldum. Yoldan taşa su dükkanın içine girdi. Allah razı olsun Kartepe Belediyesi hemen imdadımıza yetişti, gerekeni arkadaşlarımız yapıyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Eşme, Kocaeli, Güncel
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