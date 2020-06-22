Kocaeli'deki sağanak - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın tarım arazilerine verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, ilçede etkili olan kuvvetli sağanağın etkilediği kırsal mahallelerde incelemede bulunarak, çiftçilerden bilgi aldı.

Çiftçilerin zararlarının tespiti için ekip kurduklarını belirten Karabulut, "Bu ekiplerimiz gün içerisinde gerekli çalışmalarını yaparak bizlere sunacaklar. Devletimiz zarar ve ziyan için sizlere gerekli desteği verecektir." dedi.

Karabulut, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin yollarının açık olduğunu ve ulaşımın kolaylıkla sağlandığını kaydetti.

Çiftçilerden Tuncay Aydın, şiddetli yağmur nedeniyle büyük zararla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, sulama motorlarının kullanılmaz hale geldiğini ve ekinlerinin zarar gördüğünü ifade etti.

Selim Günal da yağmurun mahsulünü yok ettiğini dile getirerek, "Seralarım artık işe yaramaz oldu. Bunun yanında büyükbaş hayvanlarımız zarar görürken, kümes hayvanlarımız da sele kapılıp telef oldu. Tarlamızdaki mısırların hepsi yere yattı." diye konuştu.