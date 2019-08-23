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Kocaeli'deki sahte içki operasyonu

10 dakika önce

Kocaeli'de, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki sahte içki operasyonu, System.String[]

Kocaeli'de, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada ise içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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