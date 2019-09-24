Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı arttı
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Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı arttı

56 dakika önce

Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.

Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı arttı, System.String[]

Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.

Kocaeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:30 
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