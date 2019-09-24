Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı arttı
56 dakika önce
Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.
Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:30
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