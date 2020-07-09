Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki sanayi tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerine ilişkin, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentteki sanayi tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerine ilişkin, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, bazı fabrikalarda bilinenden çok daha fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için Gebze'de Kovid-19 Tanı Merkezi kurulduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, bu merkezde sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapıldığını ifade etti.

Zeytinoğlu, sanayi kuruluşlarında yapılan tarama testlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR testi yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Rakamların gösterdiği gerçek sonuç bu. Öte yandan Kocaeli'de yapılan antikor testleriyle bağışıklık oranının yüzde 1,54 olduğu da ortaya çıktı. Açıkladığımız test sayılarının dışında, kamuoyunu yanıltarak kafa karıştıracak şekilde paylaşılan test sonuçlarını içeren rakamlara itibar edilmemesi gerekir."

"Bu testler Kocaeli için büyük önem taşıyor"

Zeytinoğlu, KSO öncülüğünde başlatılan projeyle fabrikalarda çalışanlardan örnekler alınmasıyla semptomsuz vakaları tespit imkanı veren PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının, Türk sanayisi için bir ilk olduğunu vurguladı.

Bu testlerin Kocaeli sanayisi ve halkı için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "PCR testleri hastalığı erken aşamada yakalama imkanı sağlıyor. Hastalığın olumsuz etkileri daha kontrollü yönetilebiliyor. Bölgemizde üretim yapan firmalarımız da üretimlerine kesintisiz devam edebiliyor. Aynı zamanda erken aşamada tespit bulaş riskini de azaltıyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, KSO'nun yaptığı bu girişimin Türkiye'nin salgınla mücadelesine önemli katkı olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, PCR Testi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'deki sanayi tesislerinde 7 bin 455 kişiye antikor testi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]