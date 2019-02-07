Kocaeli'deki Silahla Yaralama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli adli kontrolle salıverildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli adli kontrolle salıverildi.



Alınan bilgiye göre, alacak meselesinden çıkan kavgada, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaralayan C.C.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



Olay



D-100 kara yolu üzeri Serdar Mahallesi'nde C.C.V. ile M.D.G. (43) arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.C.V, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaralamıştı.



Yaralı, çevredeki vatandaşlarca olay yerine yakın olan Seka Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli C.C.V. polis ekiplerine teslim olmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu

Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık alışın