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Kocaeli'deki silahla yaralama

2 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, biri çocuk 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, biri çocuk 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat D. (38) ile A.Ş'nin (14) farklı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli M.M.D'nin (22) Darıca'da olduğunu tespit etti.

Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla M.M.D'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, söz konusu olaylarda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki kahvehanede önceki hafta çıkan kavgada Fırat D, tabancayla yaralanmıştı.

Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki bir araç kiralama şirketinde çıkan silahlı kavgada ise 14 yaşındaki A.Ş'nin sırtına kurşun isabet etmişti.

Kocaeli, Fırat, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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