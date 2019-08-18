Kocaeli'deki silahlı kavga
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde galericinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:56 Kaynak: AA
'nin İzmit
ilçesinde galericinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit Oto Galericiler Sitesi'nde önceki gün işletmeci Y.S'nin (38) tabancayla ayağından yaralanmasına ilişkin aranan eski müşterisi M.S.A. (39) ile arkadaşı E.A. (31), polis ekiplerince Bağçeşme Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İzmit Oto Galericiler Sitesi'nde önceki gün işletmeci Y.S. ile eski müşterisi M.S.A. arasında alacak meselesinden kavga çıkmış, M.S.A'nın arkadaşı E.A. tarafından ayağından tabancayla vurulan Y.S, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
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