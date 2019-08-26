Kocaeli'deki silahlı kavga

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bekçi ile bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.K, C.G. ve F.G, savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. tutuklandı, C.G. ve F.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eşref Bitlis Caddesi'nde önceki gün E.K.(39), alacak nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen eski ortağı C.G'nin (27) iş yerine ateş açmış, C.G. ile kardeşi F.G. (19) karşılık vermiş, kavgaya müdahale ederek havaya uyarı ateşi açan bekçi ile C.G'nin diğer kardeşi M.G. yaralanmıştı.