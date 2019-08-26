Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki silahlı kavga
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Kocaeli'deki silahlı kavga

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bekçi ile bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Kocaeli'deki silahlı kavga, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bekçi ile bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.K, C.G. ve F.G, savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. tutuklandı, C.G. ve F.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eşref Bitlis Caddesi'nde önceki gün E.K.(39), alacak nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen eski ortağı C.G'nin (27) iş yerine ateş açmış, C.G. ile kardeşi F.G. (19) karşılık vermiş, kavgaya müdahale ederek havaya uyarı ateşi açan bekçi ile C.G'nin diğer kardeşi M.G. yaralanmıştı.

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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