Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

25.04.2022 23:00
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile T.E. arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında ateş açılması üzerine T.E. sol bacağından yaralandı.

T.E. arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Tatlıkuyu, Kocaeli, kavga, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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