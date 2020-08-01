Kocaeli'deki silahlı kavgada yaralanan genç öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobillerle gelen Ramazan Gögerçin (25) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ramazan Gögerçin ve ismi öğrenilemeyen şahıs silahla vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan Ramazan Gökerçin ve ismi öğrenilemeyen 2 şahıs olay yerinde bulunan yakınları tarafından araçlara bindirilerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gögerçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Morga kaldırılan Gögerçin'in cenazesinin öğle namazını müteakiben İzmit Serdar Mahallesi Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ