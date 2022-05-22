Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

22.05.2022 19:35
Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün meydana gelen ve O.A'nın öldüğü, H.Y, Ö.A. ve İ.S'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin G.Y, Ö.Y, Ö.Y, İ.Y, S.Y, T.G. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. ve Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.Y. ve S.Y. hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Diğer şüphelilerden G.Y. savcılıktan serbest bırakılırken, T.G. ve Ö.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
YORUMLAR
500
Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement