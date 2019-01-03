Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Silahlı Saldırı

Kocaeli'deki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Umut Duman'ın naaşı Geyve ilçesinde defnedildi.

Kocaeli'deki Silahlı Saldırı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Umut Duman'ın naaşı Geyve ilçesinde defnedildi.

İlçedeki evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirilen Duman'ın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde dün, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan Umut Duman (40), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Geyve, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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