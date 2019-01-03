Kocaeli'deki Silahlı Saldırı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Umut Duman'ın naaşı Geyve ilçesinde defnedildi.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Umut Duman'ın naaşı Geyve
ilçesinde defnedildi.
İlçedeki evinde helallik alınmasının ardından Merkez
Camisi'ne getirilen Duman'ın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çiftlik
Mahallesi Özler
Caddesi'nde dün, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan Umut Duman (40), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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