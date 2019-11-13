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Kocaeli'deki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracı ile seyir halinde olan vatandaşa silahlı saldırı düzenleyen şahıs polis merkezine giderek teslim oldu.

Kocaeli'deki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracı ile seyir halinde olan vatandaşa silahlı saldırı düzenleyen şahıs polis merkezine giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şahsın, şahsı eşi ile ilişkisi olduğu için vurduğunu söylediği öğrenildi.


Olay, dün saat 14.30'da Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Y. otomobili ile seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan A.Y. (51), elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Şahsın tüfeğinden çıkan kurşunlardan birisi Bülent Y.'ye isabet etti. Yaralanan Bülent Y. hızla otomobilini sürerek olay yerinden kaçtı. Yaralı halde otomobilini süren Bülent Y., olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi Başiskele Semt Polikliniği'ne giderek yardım istedi. Poliklinikte Bülent Y.'ye ilk müdahalesi yapan sağlık ekipleri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


Saldırıyı gerçekleştiren şahıs teslim oldu


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulaması'na kaldırıldı. Saldırının gerçekleştiği yere giden polis ekipleri ise çok sayıda saçmanın isabet ettiği araçta ve olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olay yerine yaptıkları incelemelerde 8 adet boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise aracı ile Başiskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek tüfekle birlikte teslim oldu.


Eşinin kendisini aldattığı için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı


Polis merkezinde verdiği ifadesinde, Bülent Y.'nin damadının dayısı olduğunu söylediği A.Y., eşi N.Y. ile Bülent Y.'nin arasında ilişki olduğunu öğrenince yaşadığı Manisa'dan Kocaeli'ye geldiğini söylediği ortaya çıktı. İlişkiyi öğrendikten sonra olay günü eşini yaraladığını itiraf eden A.Y.'nin daha sonra yaşadığı Manisa'dan Kocaeli'ye gelip Bülent Y.'nin aracına defalarca ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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