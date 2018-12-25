Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Silahlı Yaralama

Kocaeli'deki Silahlı Yaralama

52 dakika önce

Kocaeli'de eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli'deki Silahlı Yaralama, System.String[]
Kocaeli'de eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta dün kovaladığı eşi Gülbeyaz K'yi, yardım talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sporcu Eğitim Merkezine sığınmak istediği sırada pompalı tüfekle ateş açarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sami K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Sami K, Kocaeli Adliyesine götürüldüğü sırada, "Bu iş bitmedi burada..." tehdidinde bulundu.

Sami K, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülbeyaz K'nin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denetimli serbestlik hizmeti kapsamında bir okulda hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Sami K, dün kovaladığı eşi Gülbeyaz K'yi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sporcu Eğitim Merkezine sığınmak istediği sırada pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:57 Kaynak: AA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini Tüfekle Vuran Adamdan Kan Donduran İddia: Beni Ağabeyimle Aldatıyordu! Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:49:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Silahlı Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]