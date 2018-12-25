Kocaeli'deki Silahlı Yaralama

Kocaeli
'de eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk
Mahallesi Sümer Sokak'ta dün kovaladığı eşi Gülbeyaz K'yi, yardım talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sporcu Eğitim Merkezine sığınmak istediği sırada pompalı tüfekle ateş açarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sami K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Sami K, Kocaeli Adliyesine götürüldüğü sırada, "Bu iş bitmedi burada..." tehdidinde bulundu.
Sami K, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülbeyaz K'nin Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Denetimli serbestlik hizmeti kapsamında bir okulda hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Sami K, dün kovaladığı eşi Gülbeyaz K'yi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sporcu Eğitim Merkezine sığınmak istediği sırada pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.