Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde yapılan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda, sokağa bırakılan ya da talep üzerine alınan yasaklı ırktan köpeklere doğal ortamlarında bakılıyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, 2014'te 140 dönüm alanda kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin geçen yıl Sokak Hayvanları Eylem Planı kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldüğünü anımsattı.

Merkezde sokak hayvanlarına yönelik birçok hizmetin sunulduğunu anlatan Karabıyık, temmuzda çıkan kanunla, pitbull gibi yasaklı ırkların bakılması, reklamının yapılması ve satışının yasaklandığını belirtti.

Bu köpeklerin genel itibarıyla dövüş için beslenen, agresif, güçlü yapıya sahip ve engellenmeleri güç hayvanlar olduğuna dikkati çeken Karabıyık, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, Japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

"İnsanlar köpekleri sokaklara salıyor"

Karabıyık, bazı insanların köpekleri sokaklara saldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"(Tehlikeli ırklar) Vatandaşlarımızın, sokağa salmadan, bulundukları yerel yönetimden destek alarak köpeklerin bakımevlerine nakillerini sağlamalarını istiyoruz çünkü köpeği bize veren insanlarla ilgili cezai işlem uygulanmayacak. Kendileri feragat ettikleri için bu köpeklere biz bakacağız. Bu hayvanlar ömür boyu burada yaşayacakları için bunların kafes ortamında bakılmasını uygun görmedik. Doğaları gereği biraz daha toprağa basmaları, daha fazla gezinti alanlarına ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz için bunlara ait bölümler oluşturduk. Bu bölümlerde ömürleri boyunca yaşamaya devam edecekler."

"Tehlikeli ırk sayısında iki ayda ciddi artış oldu"

Tehlikeli ırkların bulunduğu 7 dönümlük alanı, hayvanların güvenliği için bölümlere ayırdıklarını anlatan Karabıyık, "Bize gelen pitbull sayısında ciddi, hissedilebilir artış var. Şu anda insanlar köpekleri sokaklara salıyorlar ya da yerel yönetimlere verip bakım merkezine göndermeye çalışıyorlar. Bize telefonla ulaşıp 'Pitbull köpeğimi alın.' diyenler de oluyor. Özellikle ilçe belediyemizin toplama ekiplerine 'Gelin köpeği benden alın. Bundan sonra bakmak istemiyorum.' diyen sayısı az değil." ifadelerini kullandı.

Şu anda kasabada 100'e yakın köpeğin bulunduğunu bildiren Karabıyık, köpek sayısı 50'lerdeyken iki aylık süreçte böyle bir artışın görüldüğünü dile getirdi.

Karabıyık, kasabadaki bir veterinerin sadece bu ırkların sağlıklarıyla ilgilendiğini belirterek, "İş güvenliğini sağlayabilmek için dışarıdan mamaları konulup, dışarıdan suları ilave ediliyor. Pitbull gibi hayvanlara yaptığı bu hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin teşekkür aldığı uygulamalardan biri." dedi.