Üye Girişi
Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu - Son Dakika

Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu

07.01.2022 11:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde yapılan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda, sokağa bırakılan ya da talep üzerine alınan yasaklı ırktan köpeklere doğal ortamlarında bakılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde yapılan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda, sokağa bırakılan ya da talep üzerine alınan yasaklı ırktan köpeklere doğal ortamlarında bakılıyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, 2014'te 140 dönüm alanda kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin geçen yıl Sokak Hayvanları Eylem Planı kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldüğünü anımsattı.

Merkezde sokak hayvanlarına yönelik birçok hizmetin sunulduğunu anlatan Karabıyık, temmuzda çıkan kanunla, pitbull gibi yasaklı ırkların bakılması, reklamının yapılması ve satışının yasaklandığını belirtti.

Bu köpeklerin genel itibarıyla dövüş için beslenen, agresif, güçlü yapıya sahip ve engellenmeleri güç hayvanlar olduğuna dikkati çeken Karabıyık, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, Japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

"İnsanlar köpekleri sokaklara salıyor"

Karabıyık, bazı insanların köpekleri sokaklara saldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"(Tehlikeli ırklar) Vatandaşlarımızın, sokağa salmadan, bulundukları yerel yönetimden destek alarak köpeklerin bakımevlerine nakillerini sağlamalarını istiyoruz çünkü köpeği bize veren insanlarla ilgili cezai işlem uygulanmayacak. Kendileri feragat ettikleri için bu köpeklere biz bakacağız. Bu hayvanlar ömür boyu burada yaşayacakları için bunların kafes ortamında bakılmasını uygun görmedik. Doğaları gereği biraz daha toprağa basmaları, daha fazla gezinti alanlarına ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz için bunlara ait bölümler oluşturduk. Bu bölümlerde ömürleri boyunca yaşamaya devam edecekler."

"Tehlikeli ırk sayısında iki ayda ciddi artış oldu"

Tehlikeli ırkların bulunduğu 7 dönümlük alanı, hayvanların güvenliği için bölümlere ayırdıklarını anlatan Karabıyık, "Bize gelen pitbull sayısında ciddi, hissedilebilir artış var. Şu anda insanlar köpekleri sokaklara salıyorlar ya da yerel yönetimlere verip bakım merkezine göndermeye çalışıyorlar. Bize telefonla ulaşıp 'Pitbull köpeğimi alın.' diyenler de oluyor. Özellikle ilçe belediyemizin toplama ekiplerine 'Gelin köpeği benden alın. Bundan sonra bakmak istemiyorum.' diyen sayısı az değil." ifadelerini kullandı.

Şu anda kasabada 100'e yakın köpeğin bulunduğunu bildiren Karabıyık, köpek sayısı 50'lerdeyken iki aylık süreçte böyle bir artışın görüldüğünü dile getirdi.

Karabıyık, kasabadaki bir veterinerin sadece bu ırkların sağlıklarıyla ilgilendiğini belirterek, "İş güvenliğini sağlayabilmek için dışarıdan mamaları konulup, dışarıdan suları ilave ediliyor. Pitbull gibi hayvanlara yaptığı bu hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin teşekkür aldığı uygulamalardan biri." dedi.

Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu
Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu
Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Kandıra, Pitbull, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu - Son Dakika


Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
11:38 Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:42:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak hayvanları kasabası tehlikeli tür köpeklere yuva oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement