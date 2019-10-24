Kocaeli'deki sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.B. (66) ile T.Ö. (56) tutuklandı, A.E. (33) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, biri ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ile kitap, dergi ve dijital materyal bulunmuştu.