Kocaeli'deki Taşlı Sopalı Kavga
49 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde çıkan kavga
sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen 6 polis, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi ise sürüyor.
Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, olaylara karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:56 Kaynak: AA
Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu
Meteoroloji'den Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor