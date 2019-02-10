Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Taşlı Sopalı Kavga

Kocaeli'deki Taşlı Sopalı Kavga

49 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.

Kocaeli'deki Taşlı Sopalı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen 6 polis, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi ise sürüyor.


Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, olaylara karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:56 Kaynak: AA

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