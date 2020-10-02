Kocaeli'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Polis ekiplerince geçen hafta Dilovası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, borçluların yazılı olduğu 9 ajanda ve 5 kağıt, 105 içi doldurulmuş ve 35 boş senet, sahte 1 kimlik ve 1 ehliyet, 2 banka dekontu, 10 gram esrar, 30 çek, 2 yeni tarihli tapu, 1 boş ve 6 doldurulmuş senet koçanı, 2 satış sözleşmesi ile 100 bin lira ele geçirilmişti.