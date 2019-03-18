Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Terör Operasyonunda Meclis Üyesi Adayının da Olduğu 5 Üst Düzey Hdp'li Gözaltına Alındı

Kocaeli'deki Terör Operasyonunda Meclis Üyesi Adayının da Olduğu 5 Üst Düzey Hdp'li Gözaltına Alındı

40 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınanlar arasında Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayı ve ilçe başkanlarının da olduğu 5 HDP'linin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'deki Terör Operasyonunda Meclis Üyesi Adayının da Olduğu 5 Üst Düzey Hdp'li Gözaltına Alındı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınanlar arasında Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayı ve ilçe başkanlarının da olduğu 5 HDP'linin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM), belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda PKK propagandası yapan 9 şahıs ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu belirlenen 6 DEAŞ'lı olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şahsın aralarında ise HDP Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi kontenjan Adayı T.T., HDP Dilovası eski yöneticisi A.A., HDP eski yöneticisi M.S.D., Kocaeli HDP Yöneticisi T.Y. Derince HDP İlçe Başkanı Ç.M'nin de olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, 3. Sayfa
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