Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı.

Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Üzerlerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.

Dün başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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