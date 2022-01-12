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Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü - Son Dakika

Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü

12.01.2022 12:29

Kocaeli'de faaliyet gösteren entegre tesiste, 19 yılda yaklaşık 70 bin ton kullanım ömrünü tamamlamış elektronik alet geri dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlandı.

Kocaeli'de faaliyet gösteren entegre tesiste, 19 yılda yaklaşık 70 bin ton kullanım ömrünü tamamlamış elektronik alet geri dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlandı.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi elektronik ürünlerin insan hayatındaki yeri arttı. Çeşitli sebeplerle bozulan veya kırılan bu ürünlerin uygun olmayan metotlarla imhası, uzmanlara göre bilgi güvenliği açısından sorunlara yol açabiliyor.

Bu sebeple kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ürünleri kırıp atmak yerine, imhası için yetkili, lisanslı kuruluşlara teslim etmek önem taşıyor.

Kartepe ilçesinde 13 bin metrekarelik alanda kurulu entegre atık geri dönüşüm tesisinde, bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarların içerisinde kişilere, kurumlara ve bankalara ait bilgilerin olduğu hard diskler, hafıza kartları, cep telefonları, CD'ler ve flaş bellekler güvenli bir şekilde imha ediliyor.

Tesisin faaliyete geçtiği 2003 yılında bu yana yaklaşık 70 bin ton kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ürün geri dönüştürüldü. Bu sayede çevreye ve ekonomiye katkı sağlandı.

"Bu ürünlerin belirli standartlarda imha edilmesi lazım"

Tesisi işleten Exitcom Recycling şirketinin genel müdürü Murat İlgar, AA muhabirine, elektronik atıkların içinde altın, gümüş, paladyum gibi nadir toprak elementlerinin bulunduğunu söyledi.

İlgar, bazı elektronik atıkların içindeki maddelerin çevreye zararlı olduğuna işaret ederek, "Elektronik atıkların içerisinde piller var, bu pillerde de kobalt var. Ülkemizin kobalt ve lityuma ihtiyacı var. Elektronik atıklardan çıkan değerli maden ve elementler düşünüldüğünde geri dönüşümle ekonomiye önemli bir katkı sağlanabilir." şeklinde konuştu.

İnsanların bütün bilgilerinin cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalarda bulunduğunu dile getiren İlgar, "Bunların beraberinde getirdiği sorun da var. Bu sorunun adı da bilgi güvenliği. Şu anda pek çok insanın çekmecesinde 3-4 cep telefonu atıl olarak duruyor. Bunlar atıl hale geldiği için geri dönüşüme girmek zorunda. Bu noktada da sorunlar karşılaşılıyor çünkü bu ürünlerin belirli standartlarda imha edilmesi lazım. Bu ürünler bu standartlarda imha edilmezse içindeki bilgiler art niyetli insanlar tarafından ele geçirilip aleyhimize kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki bilgi hırsızlığının yüzde 20'si bu tür verilerin çalınmasıyla oluşuyor"

Standartlara göre bu verilerin bir daha geri dönülemez, birleştirilemez ve kullanılamaz halde imhasının istendiğini aktaran İlgar, şöyle devam etti:

"Bunların belirli standartlarda özel makinelerle kırılıp, bir daha yan yana getirseniz bile kişiye ait verinin, bilginin bir araya gelmemesi gerekiyor. Dünyadaki bilgi hırsızlığının yüzde 20'si bu tür verilerin çalınmasıyla oluşuyor. Cep telefonunuza virüs programı koyabilirsiniz veya firma olarak siber güvenlik önlemi alabilirsiniz ama siz bu ürünlerin uygun standartlarda imhasını takip etmezseniz ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aldığınız önlemlerin hepsi yok olur."

Cep telefonu ve bilgisayarların kişilerce kırılmasının içerisindeki batarya dolayısıyla patlamaya yol açabileceğine dikkati çeken İlgar, kişilerin bu ürünlerini uygun standartlarda imhası için lisanslı firmalara teslim edip karşılığında tutanak alması gerektiğini vurguladı.

Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü
Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü
Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü

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geri dönüşüm, Kocaeli, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Entegre tesiste 19 yılda 70 bin ton elektronik atık geri dönüştürüldü - Son Dakika
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