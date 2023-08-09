Kahreden detay! TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden genç depremzedeymiş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gerger köyünden 19 yaşındaki Ekrem Kalkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde evi yıkılan, ailesi konteynerde kalan Ekrem Kalkan; Kocaeli'de çalışmaya 25 gün önce başlamıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kocaeli Derince Limanı'ndaki TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gerger köyünden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMAK İÇİN 25 GÜN ÖNCE DERİNCE'YE GİTMİŞ

Gerger Köyünün Muhtarı Fazlı Akpınar, Ekrem Kalkan'ın depremde evini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını, 25 gün önce çalışmak için Derince'deki TMO'da çalışmaya gittiğini, babası inşaat işçisi olan Kalkan'ın 4 kardeş arasında çalışan tek çocuk olduğu bilgisini verdi.