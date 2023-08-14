TMO silosundaki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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TMO silosundaki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:49

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

60 SİLODAN 13'Ü ETKİLENMİŞTİ

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu'ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu. 4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO silosundaki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TMO silosundaki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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