Kocaeli'deki toplu taşıma araçlarına virüs ve mikrop önlemi - Son Dakika
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Kocaeli'deki toplu taşıma araçlarına virüs ve mikrop önlemi

6 saat önce

Kocaeli'de bulunan toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince oluşabilecek tüm virüs ve mikroplara karşı titizlikle temizleniyor.

Kocaeli'deki toplu taşıma araçlarına virüs ve mikrop önlemi, System.String[]

Kocaeli'de bulunan toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince oluşabilecek tüm virüs ve mikroplara karşı titizlikle temizleniyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünün ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da ön plana çıktı. Bu kapsamda Kocaeli'de günlük ortalama 100 bin kişinin yolculuk ettiği tramvay hattı ile 336 otobüs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor. Doğa dostu ilaçların kullanıldığı temizlik çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor.


Otobüste detaylı temizlik


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama 65 bin yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.


Tramvaylar tepeden tırnağa temizleniyor


Temizlik ekipleri tarafından ayrıca günlük ortalama 40 bin yolcu taşıyan tramvaylar bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor. Her gece temizlik ekipleri tarafından tramvayların içi, dışı, tutamakları, koltukları, zemini, tavanı, camları ile yolcuların inip ve binerken temas ettikleri tüm noktalar teker teker temizleniyor.


Nano teknolojisi ve uv filtre uygulaması gerçekleştirildi


Büyükşehir Belediyesine ait 336 otobüs ve tramvaylarda nano teklonoloji uygulaması gerçekleştiriliyor. Detaylı temizlik uygulamalarından olan nano teknoloji uygulaması ile araçlar dezenfekte ediliyor. Tramvaylarda, UV filtre uygulaması da gerçekleştiriliyor. UV filtre uygulaması ile tramvay içerisindeki iklimlendirme sistemindeki bakterileri ve mikro organizmaları önleyerek tramvay içerisindeki kötü kokular da önlenmiş oluyor. ve bu sayede yolcular hijyenik bir ortamda seyahat etmiş oluyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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