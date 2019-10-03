Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslarından 9'unun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KOCAELİ