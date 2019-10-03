Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

10 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslarından 9'unun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı Bir türlü uslanmıyor! Cezaevinden çıktıktan sonra yine konteyner ilanıyla dolandırdı Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]